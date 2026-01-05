Εισαγγελική έρευνα για το blackout στο FIR Αθηνών που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια

Την παρέμβαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το ολικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χθες χάος στα αεροδρόμια.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, την οποία θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και ανάμεσα στα υπόλοιπα θα διερευνηθεί από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση ή τεχνικό πρόβλημα

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το εκτεταμένο «μπλακάουτ» που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών, αφήνοντας για 40 λεπτά χωρίς ραδιοεπικοινωνία το σύνολο των αεροσκαφών που πετούσαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Παρότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποδίδει επισήμως το περιστατικό σε τεχνική δυσλειτουργία, πηγές με γνώση της υπόθεσης δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της κυβερνοεπίθεσης.

Το συμβάν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 09.00 το πρωί, όταν το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘ) έχασε αιφνιδιαστικά κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με τα πολιτικά αεροσκάφη. Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι εμφανίζονταν κανονικά στις οθόνες των ελεγκτών, καμία ραδιοσυχνότητα δεν λειτουργούσε. «Τους βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τους μιλήσουμε», αναφέρουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία.