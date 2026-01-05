Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα - Στο «στόχαστρο» η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κλιμάκωσης των μπλόκων.

Στο επίκεντρο των δράσεών τους μπαίνει η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, για την οποία έχει τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο 48ωρου κλεισίματος την Πέμπτη και την Παρασκευή 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η απόφαση εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό που προέκυψε από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων, όπου συμφωνήθηκε το κλείσιμο κομβικών σημείων του εθνικού οδικού δικτύου, όπως τα Μάλγαρα, τα Τέμπη, η Σιάτιστα, ο Μπράλος, η Τρίπολη και το Ρίο–Αντίρριο. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί και ο αποκλεισμός τελωνείων για τη διέλευση φορτηγών, ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στην Πάτρα, οι αγρότες που διατηρούν εδώ και σχεδόν έναν μήνα μπλόκο στην Περιμετρική Οδό αναμένεται να συνεδριάσουν σήμερα στις 8 το βράδυ, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους και να επικυρώσουν τη συμμετοχή τους στο σχέδιο για τον αποκλεισμό της Γέφυρας, ακολουθώντας τη γραμμή που χαράχθηκε στη σύσκεψη των Μαλγάρων.

Αντίστοιχες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Αιτωλοακαρνανία. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο μπλόκο των διοδίων Αγγελόκαστρου, όπου αναμένεται να ληφθεί η τελική απόφαση για το 48ωρο κλείσιμο της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου.