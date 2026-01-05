Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ανθώνας Πηνείας: Παρανάλωμα του πυρός οικία – Γλίτωσαν ηλικιωμένοι

Επιχείρηση ΠΥ Πύργου και Αμαλιάδας

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ο πρώτος όροφος μιας διώροφης κατοικίας στο χωριό Ανθώνα Ηλείας, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα στον πρώτο όροφο, ο οποίος ήταν κλειστός, περιορίζοντας προσωρινά την επέκταση της φωτιάς.

Στον κάτω όροφο ζούσαν τρία άτομα, ανάμεσά τους και ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τις φλόγες, βγήκαν εγκαίρως από το σπίτι και ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τις υπηρεσίες Πύργου και Αμαλιάδας, με συνολικά 4 οχήματα -3 από Αμαλιάδα και 1 από Πύργο, υπό τον συντονισμό του διοικητή Νίκου Σμαρνάκη.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές και τραυματισμούς.

πηγη patrisnews

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Ηλεία

