Οι αγρότες οργανώνουν το 48ωρο blackout σε δρόμους, λιμάνια και τελωνεία

Μια ημέρα μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες πήραν σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχιση του αγώνα τους, καλούνται πλέον αρχής γενομένης από σήμερα να δρομολογήσουν τις δράσεις τους.

Οι αγρότες μόλις χθες αποφάσισαν να κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη, Ρίο-Αντίρριο και Μουργκάνι στην Εθνική οδό Λάρισας Ιωαννίνων. Παράλληλα θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι να προκαλέσουν κυκλοφοριακό black out σε ολόκληρη την χώρα από την επόμενη Πέμπτη για 48 ώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα το απόγευμα συνεδριάζουν τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα για να οργανώσουν τους αποκλεισμούς. Η Καρδίτσα θα συμβάλει στον αποκλεισμό του Μπράλου και οι αγρότες των Τρικάλων θα αποκλείσουν το Μουργκάνι έξω από την Καλαμπάκα, κόβοντας την κυκλοφορία από και προς τη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν ξανά την κυκλοφορία στην αερογέφυρα στις 12 το μεσημέρι που είχε ανοίξει για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς. Θα ακολουθήσει το απόγευμα η γενική συνέλευση του μπλόκου με σκοπό να οργανώσουν τον αποκλεισμό στα Τέμπη την ερχόμενη Πέμπτη. Αύριο Τρίτη θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου ώστε να περάσουν χωρίς αντίτιμο οι εκδρομείς των Φώτων.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου σήμερα το πρωΐ για το αγροτικό

Το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον Κ. Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.