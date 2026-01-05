Βενεζουέλα: Σήμερα η δίκη του Μαδούρο και της συζύγου του

Αγωνιώδεις προσπάθειες από τους υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο ώστε να βρεθεί τρόπος να απελευθερωθεί τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Το -μέχρι πρότινος- πρώτο ζεύγος της Βενεζουέλα παραμένει υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να δικαστεί με διαδικασίες express, μέσα στην ημέρα (05.01.2026).

Από την άλλη, η προσωρινή διάδοχος του «τιμονιού» της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, μετά τα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ στην «καρδιά» της Βενεζουέλας, το Καράκας. Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» που ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε, παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι και μέλος της.

Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, και ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Ροδρίγκες: «Σκοπός η ισορροπημένη η σχέση με τον Τραμπ»

Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, προχώρησε σε δηλώσεις την Κυριακή, στις οποίες ανέφερε πως είναι υπέρ μιας ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα. Θα είναι βασισμένη στις αρχές της κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.

«Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας, συγκάλεσε βράδυ της Κυριακής το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.