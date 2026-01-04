Τραμπ προς Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει το σωστό»

Μήνυμα προς την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έστειλε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι «θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» εάν «δεν πράξει το σωστό», όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία, σημείωσε ότι «η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», χαρακτηρίζοντας τη Βενεζουέλα «χρεοκοπημένη» και «μια καταστροφή από κάθε άποψη».

Αναφερόμενος στο μέλλον της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η «ανασυγκρότηση και η αλλαγή καθεστώτος» αποτελούν μια προοπτική που αξίζει «καλύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα» στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας πως «Δεν μπορεί να είναι χειρότερα».

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «εάν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν μέσα πίεσης, όπως το εμπάργκο στο πετρέλαιο.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες εμφανιζόταν έτοιμη για συνεργασία με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά της, η ίδια απάντησε λίγο αργότερα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να «υπερασπιστεί» τη Βενεζουέλα και ότι ο νόμιμος πρόεδρος της χώρας είναι ο Νικολάς Μαδούρο.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, εκφράζοντας εκ νέου την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να την αποκτήσουν. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», δήλωσε, ερωτηθείς αν η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για μελλοντικές κινήσεις σχετικά με το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.