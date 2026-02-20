Τραμπ: Ανοίγει τα απόρρητα αρχεία για εξωγήινους και UFO

«Κάρφωσε» τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών»

Σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων παγκοσμίως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα δώσει εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δώσουν στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που σχετίζονται με εξωγήινους και UFO. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στο «τεράστιο ενδιαφέρον» του κοινού, όπως ο ίδιος είπε, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να γνωστοποιεί μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και άλλους αξιωματούχους «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP) και τα μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Η «κόντρα» με τον Μπαράκ Ομπάμα για την «Περιοχή 51»

Η ανακοίνωση του Τραμπ ακολουθεί τις δηλώσεις του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίες έγιναν viral το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ο podcaster Brian Tyler Cohen τον ρώτησε αν οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί». Ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι, αλλά δεν τους έχω δει. Και δεν κρατούνται στην, πώς τη λένε; Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ομπάμα αργότερα διευκρίνισε ότι δεν έχει δει αποδείξεις ότι οι εξωγήινοι «έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας», αλλά σημείωσε πως «στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες είναι καλές να υπάρχει ζωή εκεί έξω». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Πέμπτη τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump is mad Obama tried to steal the spotlight about aliens, so now he's trolling him threatening him about having disclosed classified information.<br><br>"I may get him out of trouble by declassifying." <a href="https://t.co/sDug9zEZj3">pic.twitter.com/sDug9zEZj3</a></p>— Ashton Forbes (@AshtonForbes) <a href="https://twitter.com/AshtonForbes/status/2024586881573482863?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν είναι πραγματικοί ή όχι» και πρόσθεσε για τον Ομπάμα: «Μπορεί να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση προχωρώντας στον αποχαρακτηρισμό [των εγγράφων]». «Δεν έχω γνώμη γι’ αυτό. Ποτέ δεν μιλάω γι’ αυτό. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν», είπε σχετικά με την προοπτική εξωγήινων επισκεπτών στον πλανήτη μας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump said he would declassify government files related to alien life and unidentified flying objects, citing the “tremendous interest” in the topic, an announcement that came hours after Trump said he wasn’t sure if aliens were real. <a href="https://t.co/kVJdy0FbLZ">https://t.co/kVJdy0FbLZ</a></p>— The Washington Post (@washingtonpost) <a href="https://twitter.com/washingtonpost/status/2024687980841935197?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αντιδράσεις

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε στην ανάρτηση του Τραμπ αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση Τραμπ με ένα emoji εξωγήινου και ένα emoji στρατιωτικού χαιρετισμού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr">? <a href="https://t.co/lOxRRze16x">pic.twitter.com/lOxRRze16x</a></p>— Pete Hegseth (@PeteHegseth) <a href="https://twitter.com/PeteHegseth/status/2024661395640394005?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αντιδράσεις υπήρξαν και από το Κογκρέσο. Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν δήλωσε στο Fox News: «Αν πρόκειται να δημοσιοποιήσει όλα τα X-Files, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα διακομματικό ζήτημα», αναφερόμενος στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1990 για πράκτορες του FBI που ερευνούσαν, μεταξύ άλλων, κυβερνητικές συνωμοσίες για εξωγήινους, την οποία, όπως είπε, «παρακολουθούσα μεγαλώνοντας». Η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα ευχαρίστησε τον Τραμπ, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Φαίνεται ότι πρόκειται να έχουμε πολλές ακροάσεις γι’ αυτό!».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Looks like we are about to have a ton of hearings on this :)! Thank you <a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> !!! <a href="https://t.co/hUnIsfJFi3">pic.twitter.com/hUnIsfJFi3</a></p>— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) <a href="https://twitter.com/realannapaulina/status/2024659142523175229?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η νύφη του Τραμπ, Λάρα Τραμπ, άφησε να εννοηθεί σε podcast ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν έτοιμος να μιλήσει για το θέμα, λέγοντας πως είχε ετοιμάσει ομιλία για τους εξωγήινους, την οποία θα εκφωνούσε «την κατάλληλη στιγμή». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε γελώντας: «Μια ομιλία για εξωγήινους θα ήταν είδηση για μένα». Τα δεδομένα του Πενταγώνου και η έρευνα της AARO

Το δημόσιο ενδιαφέρον για τα UFO και το ενδεχόμενο απόκρυψης στοιχείων για εξωγήινη ζωή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε το 2017, όταν πρώην αξιωματούχοι του Πενταγώνου και της τότε κυβέρνησης διέρρευσαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού με άγνωστα αντικείμενα. Η αυξημένη προσοχή οδήγησε το Κογκρέσο τον Μάιο του 2022 στις πρώτες ακροάσεις για τα UFO έπειτα από 50 χρόνια, αν και αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι τα αντικείμενα, τα οποία έμοιαζαν με πράσινα τρίγωνα να αιωρούνται πάνω από πλοίο του Ναυτικού, πιθανότατα ήταν drones. Έκτοτε, το Πεντάγωνο έχει δεσμευτεί για μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών για UFO από στρατιωτικούς παραμένει ανεξήγητη, ενώ όσες ταυτοποιούνται είναι σε μεγάλο βαθμό αβλαβείς. Σε μη απόρρητη έκθεση 18 σελίδων που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο τον Ιούνιο του 2024 αναφέρεται ότι στρατιωτικό προσωπικό υπέβαλε 485 αναφορές για μη αναγνωρισμένα φαινόμενα τον προηγούμενο χρόνο, εκ των οποίων 118 περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι αφορούσαν «συνηθισμένα αντικείμενα όπως διάφορους τύπους μπαλονιών, πουλιά και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα». Η έκθεση υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέχρι σήμερα, το AARO δεν έχει ανακαλύψει κανένα στοιχείο για εξωγήινα όντα, δραστηριότητα ή τεχνολογία». Από τον σκεπτικισμό στη δέσμευση για αποκαλύψεις

Παρόλο που ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα κατά τη διάρκεια των ετών, αποφεύγει να μιλήσει εκτενώς για το θέμα, δηλώνοντας συχνά πως ενημερώθηκε ως πρόεδρος για θεάσεις UFO από Αμερικανούς πιλότους και συνάντησε «σοβαρούς ανθρώπους» που ισχυρίστηκαν ότι είδαν ανεξήγητα αντικείμενα. Παρά τις επαφές αυτές, ο ίδιος παρέμενε σταθερός στη θέση ότι «δεν πιστεύει», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «όλα είναι πιθανά».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump says he's directing Pentagon to release any files on UFOs and "alien and extraterrestrial life." <a href="https://t.co/YtT6lo1d50">https://t.co/YtT6lo1d50</a></p>— CBS News (@CBSNews) <a href="https://twitter.com/CBSNews/status/2024666304943141113?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>