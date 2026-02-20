Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας: Ξανά πρόεδρος η Αγγελική Στεφανάκη

Με επιτυχία και σημαντική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού « Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, στην Πάτρα, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε το νέο ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, και διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Στεφανάκη Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Μαλλιώρη Δέσποινα (Ντέπυ)

Γραμματέας: Γιούρτη Χρυσάφω (Χριστίνα)

Ταμίας: Χυτοπούλου Ειρήνη (Ρένα)

Έφορος: Γκιτζίρη Ιωάννα

Μέλη: Λαγογιάννη Ειρήνη,

Κωστή- Κολλιοπούλου Αικατερίνη

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι κυρίες (με την σειρά που ψηφίσθηκαν):

Γουρζή Αννα

Βανδαράκη Θεοδώρα

Στελλάτου Χαραλαμπία (Χαρά)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι κυρίες:

Αποστολοπούλου Μαρία

Ζήση Αθανασία

Σανίδα Ελένη



Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας συνεχίζει δυναμικά το έργο του, με στόχο την υποστήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών με καρκίνο μαστού και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.