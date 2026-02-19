Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- «Κόκκινη κάρτα» σε κυβέρνηση και πρωθυπουργό

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά έναντι του ΠΑΣΟΚ με 16,7 μονάδες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάσουν οι απόψεις για τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου που παρουσιάζει η δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,4%, το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ενισχυμένο στο 12,7%, όπως και η Ελληνική Λύση στο 10,7% και το ΚΚΕ στο 8.3%, ενώ σε ελαφρά υποχώρηση η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,2%.

Ταυτόχρονα, η εκτίμηση που κάνει η δημοσκόπηση είναι ότι ΜεΡΑ25 και Φωνή Λογικής θα μπουν στη Βουλή. Όχι όμως η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ 29,4%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας 11,2%

Ελληνική Λύση 10,9%

ΚΚΕ 8,3%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 4,2%

ΜέΡΑ25 3,3%

Νίκη 1,9%

Νέα Αριστερά 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,3 %

Σπαρτιάτες 0,5%

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Ιανουάριο, καθώς τώρα φτάνει το 21,4%, το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης μια μικρή υποχώρηση στο 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 8,1%, η Ελληνική Λύση στο 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 4%.

Την ίδια ώρα ανεβαίνει η αδιευκρίνιστη ψήφος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση φτάνοντας τώρα το 15,2%.

Οι δυναμικές ενδεχόμενων νέων κομμάτων

Ως προς ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα η δημοσκόπηση δείχνει ότι 9% δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν και 1ο% αρκετά πιθανό, άρα μια δυνητική αφετηρία 19%, με τα ισχυρότερα ποσοστά να έρχονται από αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, Από την άλλη υποχωρεί η απάντηση «απίθανο» στο 61%.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ήταν πολύ πιθανό να το ψηφίσει το 3% του εκλογικού σώματος και αρκετά πιθανό το 9%. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ των κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού έχουμε μια υποχώρηση αυτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν, καθώς αυτό το ποσοστό υποχωρεί από το 16% στο 13%, ενώ αυξάνεται στο 51% το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντροαριστερών, κεντρώων αλλά και δεξιών ψηφοφόρων.

Σε κομματικό επίπεδο η κ. Καρυστιανού δείχνει να έχει ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, της Πλέυσης Ελευθερίας και της ευρύτερης αδιευκρίνιστης ψήφου.

Οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της κ. Καρυστιανού, σε σχέση με τις αμβλώσεις ή το μεταναστευτικό, φαίνεται ότι είχαν επίπτωση στη δημοτικότητά της, μαζί με το ίδιο το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ως δυνάμει πολιτική αρχηγός.

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση οι θετικές γνώμες υποχώρησαν από το 50% στο 38% και οι αρνητικές γνώμες αυξήθηκαν από το 42% στο 54%.

Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση

Όπως και σε προηγούμενες έρευνας πάνω από τα δύο τρία των πολιτών (68%) εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συνδυάζεται με το ότι μόνο το 14% πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι απαντήσεις «σε χειρότερη» και «στην ίδια» παίρνουν από 43%.

«Κόκκινη κάρτα» σε κυβέρνηση, πρωθυπουργό

Αντίστοιχα αρνητική βαθμολογία για την κυβέρνηση δείχνει η δημοσκόπηση, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 70% και τις θετικές να περιορίζονται στο 24%, την ώρα που και ο πρωθυπουργός έχει 68% αρνητικές γνώμες και μόνο 28% θετικές.

Ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, η δημοσκόπηση δείχνει ότι παραμένει η ίδια ιδιαίτερα αρνητική αξιολόγηση που είχε καταγραφεί και σε όλες τις προηγούμενες έρευνες, στοιχείο που επεκτείνεται και στην αρνητική αξιολόγηση για την παρουσία και του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Στους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει την υψηλότερη δημοτικότητα, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με την περασμένη μέτρηση, ακολουθούμενη από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, με τον πρωθυπουργό να είναι στην τρίτη θέση.

Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, οι πολίτες, στις αυθόρμητες απαντήσεις τους, επιλέγουν τον «Κανένα» ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στοιχείο που καταδεικνύει μια βαθύτερη κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 26% και αρκετά πιο πίσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%).

Στην ερώτηση εάν η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία των πολιτών, δηλαδή το 62% επιμένει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολύ πιο έντονο το αίτημα πολιτικής αλλαγής αριστερά του κέντρου, υπέρ της σταθερότητας οι κεντροδεξιοί και διχασμένοι όσοι αυτοτοποθετούνται ως δεξιοί.