Πάτρα: Στο στόχαστρο πάνω από 100 άτομα για παράνομο στοιχηματισμό

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα στην Πάτρα, με τις προσαγωγές να ξεπερνούν ήδη τις έξι.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών στην Πάτρα για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε ευρύ κύκλο προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών βρίσκονται περισσότερα από 100 άτομα, μεταξύ των οποίων -όπως αναμένεται να προκύψει από τη δικογραφία- περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον έξι προσαγωγές, ενώ εξετάζεται ο ρόλος και η εμπλοκή κάθε εμπλεκόμενου.
Η δικογραφία βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος της δραστηριότητας και η τυχόν οργανωμένη δομή του κυκλώματος.
