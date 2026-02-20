Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη λήψη τεχνικών μέτρων για την υπερχείλιση του ποταμού Πείρου

Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη λήψη τεχνικών...

Οι κάτοικοι στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, βλέπουν τα χωράφια τους να μετατρέπονται ουσιαστικά σε νέα κοίτη του ποταμού, ανέφερε ο κ. Τσιγκρής

Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού Πείρου, στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Σοβαρές ζημιές έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού Πείρου, στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, με τους κατοίκους να βλέπουν τα χωράφια τους να μετατρέπονται ουσιαστικά σε νέα κοίτη του ποταμού.  

Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων της περιοχής, η λήψη τεχνικών μέτρων για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού και η απομάκρυνση των εμποδίων που προκαλούν εκτροπές στη ροή των υδάτων». 

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Καισαριανή: Η Ελλάδα αποκτά τις ιστορικές φωτογραφίες των 200

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άγγελος Τσιγκρής Καμενίτσα Υπερχείλιση Πείρου
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0386\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bf\u03c2 \u03a4\u03c3\u03b9\u03b3\u03ba\u03c1\u03ae\u03c2 ","\u039a\u03b1\u03bc\u03b5\u03bd\u03af\u03c4\u03c3\u03b1","\u03a5\u03c0\u03b5\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7 \u03a0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5"]
821836
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις