Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη λήψη τεχνικών μέτρων για την υπερχείλιση του ποταμού Πείρου

Οι κάτοικοι στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, βλέπουν τα χωράφια τους να μετατρέπονται ουσιαστικά σε νέα κοίτη του ποταμού, ανέφερε ο κ. Τσιγκρής
Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού Πείρου, στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σοβαρές ζημιές έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού Πείρου, στην Καμενίτσα Αλισσού της Δυτικής Αχαΐας, με τους κατοίκους να βλέπουν τα χωράφια τους να μετατρέπονται ουσιαστικά σε νέα κοίτη του ποταμού.
Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων της περιοχής, η λήψη τεχνικών μέτρων για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού και η απομάκρυνση των εμποδίων που προκαλούν εκτροπές στη ροή των υδάτων».
*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.
