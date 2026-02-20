Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και την ευρύτερη κλιμάκωση της έντασης τα τελευταία 24ωρα στη Μέση Ανατολή.

«Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», απάντησε συγκεκριμένα ο Τραμπ, σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν.

Η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου -ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα το Ιράν με στρατιωτική επίθεση αν δεν υπάρξει συμφωνία στις διμερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα- έρχεται ενώ η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι «δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά σε περίπτωση επίθεσης θα απαντήσουμε αποφασιστικά».

Με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σεΐντ Ιραβανί, κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες απειλές χρήσης βίας από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου», που «ενέχει τον κίνδυνο να βυθίσει την περιοχή σε νέο κύκλο κρίσης και αστάθειας».

Η επιστολή αναφέρεται ειδικά σε δημόσια δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος ανέφερε ότι «εάν το Ιράν αποφασίσει να μη συνάψει συμφωνία, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Φέρφορντ, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση».

Η Τεχεράνη τονίζει ότι, δεδομένης της «συνεχιζόμενης μετακίνησης και συσσώρευσης στρατιωτικού εξοπλισμού και μέσων», η δήλωση αυτή «δεν πρέπει να εκληφθεί ως απλή ρητορική», αλλά «σηματοδοτεί πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επιθετικότητας», με «καταστροφικές» συνέπειες για την περιοχή και «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πυκνώσει τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο που θέλουν τον Τραμπ να κλίνει προς μια επίθεση στο Ιράν. Την Πέμπτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού, περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους όρους του για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, το σενάριο προβλέπει στοχευμένη επίθεση σε λίγες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ως πρώτο βήμα πριν από ενδεχόμενη ευρύτερη εκστρατεία.

Το πλήγμα, εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών.