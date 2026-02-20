Χιλή: Βίντεο ντοκουμέντο από την σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο

Σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα σημειώθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής.

Από αυτή προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη δεκάδων.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από της Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χιλής, αποτυπώνει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού που μετέφερε υγραέριο.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο