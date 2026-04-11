Ν. Ανδρουλάκης: Να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας και της προοπτικής

Το δικό του μήνυμα ενόψει των εορτών της Ανάστασης και του Πάσχα έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι αυτές οι μέρες συμβολίζουν «τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία, σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης».

Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι «η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών» και καλεί σε «επανεκκίνηση».

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για την Ανάσταση και το Πάσχα:

«Οι Αγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση.

Πρώτα απ’ όλα, ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

Και, ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών.

Χρειάζεται επανεκκίνηση.

Ολοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά».