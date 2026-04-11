Ανείπωτη θλίψη στην Καβάλα για τον θάνατο του 3χρονου σε τροχαίο - Το είχε αγκαλιά η μαμά του

Σοκάρει το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 11.04.2026, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη οικογένεια. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια απλή διαδρομή μετατράπηκε σε τραγωδία που συγκλονίζει.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα έγινε στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, όταν το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας βγήκε από την πορεία του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα κρατούσε το 3χρονο παιδί στην αγκαλιά της στο μπροστινό κάθισμα.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Η μητέρα τραυματίστηκε σοβαρά και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, ενώ η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγόρι 10 ετών, έχει υποστεί κακώσειςστη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, λέγοντας πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ όλη η οικογένεια μετά το τροχαίο, με το μικρό παιδί να φτάνει ήδη νεκρό. Όπως ανέφερε, έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, αλλά ήταν αδύνατο να επανέλθει.

«Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ μια τετραμελής οικογένεια έπειτα από τροχαίο. Το ένα παιδί, 3 ετών, μεταφέρθηκε νεκρό. Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα».

Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ότι «η μητέρα, σοβαρά τραυματισμένη, αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Το άλλο παιδί, αγόρι 10 ετών, έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό», ανέφερε.