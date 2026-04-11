Μέση Ανατολή: Σε “θετικό κλίμα” οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, το οποίο χαρακτήρισε “ιστορική” τη σημερινή ημέρα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, και από την άλλη πλευρά του προέδρου της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, διήρκεσαν περίπου δύο ώρες πριν οι αντιπροσωπείες κάνουν διάλειμμα, σύμφωνα με πακιστανική πηγή που επικαλείται το Reuters. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται το υψηλότερο επίπεδο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την επανάσταση του Ιράν το 1979.

Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που συζητήθηκαν, ανάμεσά τους και μερικά από τα γνωστά «αγκάθια». Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις [του Ισραήλ] πρόκειται πλέον να περιοριστούν στον νότο και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πλήγματα στη Βηρυτό. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει επίσης υπάρξει κάποια κίνηση προς την αποδέσμευση [ιρανικών] περιουσιακών στοιχείων.

Οι δύο πλευρές πρόκειται να συναντηθούν ξανά κατά τη διάρκεια δείπνου, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει πως είναι πιθανό να συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

Ειδικότερα, ανταποκριτής του Tasnim στο Ισλαμαμπάντ μετέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου ότι, μετά τις αρχικές επαφές και διαβουλεύσεις, ο διάλογος μεταξύ των ιρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών έχει πλέον προχωρήσει πέρα από ορισμένα γενικά σημεία και εισέρχεται σε λεπτομέρειες και τεχνικές πτυχές συγκεκριμένων θεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί από τις δύο πλευρές εξετάζουν διεξοδικά επιμέρους ζητήματα.

Αν και οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσουν μία ημέρα, υπάρχει πιθανότητα να παραταθούν για ακόμη μία, προκειμένου να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε επίπεδο ειδικών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Υπενθυμίζεται πως, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων στις 8 Απριλίου, που επιτρέπει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ. Το Ιράν έχει παρουσιάσει σχέδιο δέκα σημείων για τις συνομιλίες, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, την άρση των κυρώσεων και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί στάση δυσπιστίας απέναντι στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν αποσκοπούν στην επίλυση της σύγκρουσης, αλλά στη μεταφορά της αντιπαράθεσης στο διπλωματικό πεδίο.