Τράπεζες: Κλειστές τη Δευτέρα του Πάσχα - Οι εναλλακτικές για τις συναλλαγές

Κλειστές θα παραμείνουν και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, οι τράπεζες για το κοινό λόγω Πάσχα.

Αυτό θα επηρεάσει τις συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία ή επεξεργασία από τα συστήματα πληρωμών. Ωστόσο, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία των τραπεζών με το συνηθισμένο ωράριο.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές

Παρά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κανονικά μέσω των ψηφιακών δικτύων. Αναλυτικά:

θα είναι πλήρως διαθέσιμα το e-banking και το Mobile Banking για πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων και αγορές.

θα λειτουργεί όλο το 24ωρο το δίκτυο ΑΤΜ για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών.

Τα εμβάσματα που θα γίνουν κατά το τετραήμερο θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των παραληπτών (αν πρόκειται για άλλη τράπεζα) την Τρίτη 14 Απριλίου, εκτός αν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Instant Payment (Άμεση Πληρωμή).

Λόγω της αργίας, οι προθεσμίες πληρωμής οφειλών που λήγουν εντός του τετραημέρου (π.χ. δόσεις δανείων, κάρτες, φορολογικές υποχρεώσεις)θα μεταφερθούν αυτόματα για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου, χωρίς επιβαρύνσεις ή προσαυξήσεις.