Μεσολόγγι: Διαρρήκτης άρπαξε λίρες και ξυλοκόπησε 66χρονο

Στη συνέχεια το έβαλε στα… πόδια
Ένας νεαρός διαρρήκτης αναστάτωσε το Μεσολόγγι την Μεγάλη Παρασκευή (10/4).
Σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι μπούκαρε σε σπίτι με σκοπό να κλέψει όμως έγινε αντιληπτός από τον 66χρονο ένοικο, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Όταν προσπάθησε να τον σταματήσει τότε ο νεαρός διαρρήκτης του επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια το έβαλε στα… πόδια.
Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί καθώς μία ώρα αργότερα, ο νεαρός Ρομα, μπήκε σε σπίτι 66χρονης και έκλεψε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 30 χιλιάδων ευρώ.
Ο νεαρός αναζητείται για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών.
