Live η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα- Στις 9 το βράδυ στην Πάτρα

Oι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν εδώ και λίγες μέρες και πάλι τις πύλες τους για τους πιστούς, έπειτα από το προσωρινό κλείσιμό τους εξαιτίας των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι εξαιρετικά αυστηρά και τοπικές πηγές ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μαζικά σε όλη την Παλιά Πόλη, εγκαθιστώντας πολλαπλά στρατιωτικά οδοφράγματα στους δρόμους που οδηγούν στον Ναό του Αγίου Τάφου αποτρέποντας τη μαζική είσοδο των πιστών.

Στις 9 το βράδυ στην Πάτρα

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 9 το βράδυ, θα γίνει η τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Επισκοπείο. Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, σύσσωμο τον κλήρο κι εκπροσώπους Αρχών και φορέων, θα υποδεχθεί και θα παραλάβει το Άγιο Φως. Στη συνέχεια, θα το παραλάβουν οι ιερείς της Μητροπόλεως, προκειμένου να μοιραστεί σε όλους τους Ναούς μετά την Ανάσταση.