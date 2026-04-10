SOS από τα τουριστικά λεωφορεία λόγω πολέμου - «Έχουμε πτώση από 60% έως 85% αυτή τη στιγμή»

Ο ελληνικός τουρισμός, λίγο πριν από το Πάσχα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εικόνα που κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι, όπως περιγράφουν εκπρόσωποι των τουριστικών λεωφορείων.

Ο Απόστολος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού Ελλάδος – Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων, μιλώντας στο ERTnews, κάνει λόγο για μια πρωτοφανή πτώση στην κίνηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

«Δεν πάει καλά ο τουρισμός στην Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια πτώση από 60% έως 85% αυτή τη στιγμή που μιλάμε», σημειώνει, διευκρινίζοντας ότι η χαμηλή συμμετοχή αφορά τόσο τα ταξίδια στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. «Είμαστε 5 με 6 ημέρες πριν από τις αναχωρήσεις που είχαμε προγραμματίσει για το Πάσχα και δυστυχώς είναι πολύ μικρή η συμμετοχή των ταξιδιωτών», προσθέτει, περιγράφοντας ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας.

Λειτουργικό κόστος και «εκτόξευση» τιμών στα ύψη

Ο κ. Εμμανουηλίδης δεν περιορίζεται μόνο στη ζήτηση, αλλά αναδεικνύει και τη δραματική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Όπως εξηγεί, ο πόλεμος δεν επηρεάζει μόνο τις τιμές των καυσίμων, αλλά συμπαρασύρει σχεδόν όλα τα βασικά κόστη: «Έχουν ακριβύνει τα λάστιχα, έχουν ακριβύνει τα λάδια, όλα τα ανταλλακτικά έχουν πάει στα ύψη», υπογραμμίζει. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι επαγγελματίες ετοιμάζονται για κλιμάκωση των δράσεών τους.

Θεσμικές παρεμβάσεις και αιτήματα προς την κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποκαλύπτει ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς με αίτημα είτε επιδότησης είτε μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για τα τουριστικά λεωφορεία. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξετάζει την προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας, θεωρώντας ότι θίγεται η αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες κατηγορίες μεταφορών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η γεωγραφική κατανομή των απωλειών, καθώς όπως επισημαίνει ο κ. Εμμανουηλίδης, οι περιοχές με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην κίνηση είναι «πρωτίστως τα μεγάλα νησιά μας, η Κρήτη αλλά και η Ρόδος». Η εγγύτητα σε βάσεις του ΝΑΤΟ αλλά και η παραδοσιακά ισχυρή παρουσία Ισραηλινών τουριστών στις περιοχές αυτές εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας και μεταφέρονται άμεσα στις κρατήσεις και στα οργανωμένα ταξίδια.