Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε μετωπική σύγκρουση

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην άσφαλτο της Καβάλας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών, με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ένα ταξί και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, στο ύψος του Παλαιοχωρίου. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένα 3χρονο παιδί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός ατόμων από την Πυροσβεστική.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.