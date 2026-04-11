Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 63χρονου στην Ευκαρπία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 63χρονου, που βρέθηκε σήμερα νεκρός σε βαλτώδη περιοχή και σε κοντινή απόσταση από το παράπηγμα που ζούσε.

Σύμφωνα με το news247.gr η ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο κατέληξε πως το χτύπημα που έφερε στο κεφάλι παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ο χρόνος θανάτου του τοποθετείται σήμερα τα ξημερώματα.

Στο παράπηγμα που ζούσε εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος και εικόνα που παρέπεμπε σε χώρο που έχει προηγηθεί συμπλοκή και εκτιμάται ότι ο φόνος έγινε εκεί και ο δράστης πιθανόν μετέφερε και πέταξε την σορό του θύματος στο σημείο που βρέθηκε.

Στο σημείο αυτό ζουν και άλλοι άστεγοι και εκτιμάται ότι πιθανόν κάποιος από το σημείο αυτό τσακώθηκε μαζί του και τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Από την αστυνομία γίνονται προσαγωγές από το σημείο για την λήψη καταθέσεων στην Ασφάλεια, από άτομα που έμεναν εκεί, μήπως μπορέσουν να αντλήσουν πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση του δράστη.