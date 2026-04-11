Ηχηρό μήνυμα του Πάπα: Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο

Ο Πάπας Λέων έκανε την πιο αυστηρή παρέμβασή του για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν καταγγέλλοντας την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που, όπως θεωρεί τροφοδοτεί τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Λέων με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ισχυρό μήνυμα κατά της στρατιωτικής ισχύος και της σύγκρουσης, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

«Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Πάπας δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μήνυμά του φάνηκε να απευθύνεται στην Ουάσιγκτον και σε Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν υπογραμμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και έχουν αιτιολογήσει την εμπλοκή στον πόλεμο χρησιμοποιώντας και θρησκευτικές αναφορές.

Η παρέμβαση του Πάπα εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς η σύγκρουση συνεχίζει να επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και να προκαλεί ανησυχία για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.