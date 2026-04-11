Πάτρα: Το Άγιο Φως στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου Θεολόγου - ΦΩΤΟ

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, έφτασε το Άγιο Φως στην Πάτρα, όπου πλήθος πιστών έχει συγκεντρωθεί στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας λαμπάδες στα χέρια, περιμένουν με κατάνυξη τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και πίστη.

Το Άγιο Φως έφτασε νωρίτερα στην Ελλάδα από το Τελ Αβίβ, με ειδική πτήση και με όλες τις προβλεπόμενες τιμές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί, ξεκίνησε η διανομή του σε όλη τη χώρα, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της επικράτειας για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Στην Πάτρα, οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι καμπάνες αναμένεται να σημάνουν χαρμόσυνα μόλις το Άγιο Φως φτάσει στον ναό.