Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών

Τι αναφέρει στο μήνυμά του για το Πάσχα
«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!» τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του για το Πάσχα.
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα» και εύχεται «Χρόνια πολλά!».
