Πάτρα: Αναστάτωση προκάλεσε ομάδα Ρομά στην πλατεία Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στο κέντρο της Πάτρα, όταν ομάδα ατόμων Ρομά συγκεντρώθηκε στον χώρο του επάνω σιντριβανιού στην πλατεία Γεωργίου, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία και η συμπεριφορά της ομάδας προκάλεσε αναστάτωση, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.