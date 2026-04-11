Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική προς την περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 100.130 αυτοκίνητα (57.039 από την Αθηνών- Κορίνθου και 43.091 από την Αθηνών - Λαμίας). Πέρσι, το ίδιο διάστημα είχαν περάσει 106,675 (61.378 από την Αθηνών-Κορίνθου και 45.927 από την Αθηνών-Λαμίας).