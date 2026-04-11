Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νεκρή 59χρονη

Θανατηφόρο αποδείχθηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιόνια Οδό.

Μια γυναίκα 59 ετών έχασε τη ζωή της, ενώ ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το δυστύχημα συνέβη στο 154ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 63χρονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ξέφυγε προς τα αριστερά, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στο διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 59χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Ο 63χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», όπου νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου–Ιωαννίνων.