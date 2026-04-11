Δυτική Αχαΐα: Διπλή κλοπή στα Λουσικά την ώρα του Επιταφίου

Την ώρα που οι κάτοικοι των Λουσικών Δυτικής Αχαΐας ακολουθούσαν χθες βράδυ την πομπή του Επιταφίου, άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και έδρασαν ανενόχλητοι.

Στόχος τους ήταν δύο σπίτια της περιοχής, τα οποία διέρρηξαν σχεδόν ταυτόχρονα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κλέφτες αναζήτησαν και αφαίρεσαν χρυσαφικά αγνώστης προς το παρόν αξίας.

Η υπόθεση έχει περιέλθει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα.