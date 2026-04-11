Πάτρα- Με θόρυβο, δαφνόφυλλα και ροδοπέταλα γιορτάστηκε η Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με κατάνυξη και εορταστική έκρηξη χαράς τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Τη στιγμή που αντήχησε το «Ανάστα ο Θεός», οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, ενώ το εσωτερικό του ναού γέμισε με εκκωφαντικούς θορύβους. Ροδοπέταλα έπεσαν σαν βροχή από την οροφή, οι εκκλησιαζόμενοι χτυπούσαν καθίσματα και αντικείμενα, και ακούστηκε το παραδοσιακό σπάσιμο των μπότηδων, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του εθίμου.

Ο ιερέας, ψέλνοντας το «Ανάστα ο Θεός», σκόρπισε δαφνόφυλλα, σε μια πράξη βαθιά συμβολική. Παράλληλα, οι πιστοί χτυπούσαν τα στασίδια με τα πόδια τους και θορυβούσαν έντονα, όλοι μαζί, σε μια κοινή, αρχέγονη χειρονομία για να εκδιώξουν τον θάνατο και να υποδεχτούν το φως της Ανάστασης.