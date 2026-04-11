Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες- Η στιγμή της «τέλειας προσθαλάσσωσης»

Ο Χάουαρντ Χου, διευθυντής του προγράμματος NASA Orion, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την «έναρξη μιας νέας εποχής στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος», με τον διευθυντή πτήσης εισόδου Ρικ Χένφλινγκ να λέει ότι η επόμενη αποστολή – που αναμένεται τον επόμενο χρόνο – είναι «προ των πυλών».

Η αποστολή Artemis II, που διήνυσε συνολικά 694.392 μίλια (1.117.515 χλμ.) σε δύο τροχιές γύρω από τη Γη και μια καθοριστική διέλευση κοντά από τη Σελήνη, αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική αποστολή στη σειρά προγραμμάτων Artemis, που έχουν ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης από το 2028.

Το σκάφος τους, το “Orion”, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και με τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού προσθαλασσωθεί – χωρίς πρόβλημα – στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Στο μηνμειώδες και επικίνδυνο αυτό ταξίδι, έγραψαν ιστορία και έσπασαν κάθε ρεκόρ, αφού κατάφεραν να φτάσουν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλον στην ανθρώπινη ιστορία.

Οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από το ιστορικό 10ήμερο ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη.

“Απόλυτα εύστοχη προσθαλάσσωση” – Πώς έγινε

Η προσθαλάσσωση, υπό μερικώς νεφελώδη ουρανό περίπου δύο ώρες πριν από τη δύση του ηλίου, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτυακής μετάδοσης της NASA. «Μια απόλυτα εύστοχη προσθαλάσσωση για το Integrity και τους τέσσερις αστροναύτες του», δήλωσε ο σχολιαστής της NASA, Ρομπ Ναβίας, λίγα λεπτά μετά την προσγείωση.

«Είμαστε σταθεροί – και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος είναι σε άριστη κατάσταση», μετέδωσε μέσω ασυρμάτου ο διοικητής της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, αμέσως μετά την προσθαλάσσωση, επιβεβαιώνοντας ότι η κάψουλα ήταν σταθερή και όλοι οι αστροναύτες ήταν καλά.

Χρειάστηκαν λιγότερο από δύο ώρες στις ομάδες ανάκτησης της NASA και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα και να ανασύρουν τα τέσσερα μέλη του πληρώματος. Η NASA ανέφερε ότι ένας αξιωματικός ιατρός του Ναυτικού, που τους εξέτασε σύντομα μέσα στην κάψουλα, διαπίστωσε ότι όλοι είναι υγιείς.

Η επιστροφή του πληρώματος αποτέλεσε ένα κρίσιμο τελικό βήμα για το διαστημόπλοιο “Orion,” που έχει κατασκευαστεί από τη Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντέξει τις ακραίες δυνάμεις της επανεισόδου από τροχιά επιστροφής από τη Σελήνη.

Είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα αγωνιώδης και φλεγόμενη κάθοδος, καθώς το “Orion” εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα σχεδόν 33 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, δημιουργώντας θερμότητα λόγω τριβής που ανέβασε τη θερμοκρασία στο εξωτερικό της κάψουλας περίπου στους 5.000 βαθμούς Φαρενάιτ (2.760 βαθμούς Κελσίου). Ένα νέφος ιονισμένου αερίου, αποτέλεσμα της έντονης θερμότητας και της συμπίεσης του αέρα, περιέβαλε το σκάφος, προκαλώντας προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας για λίγα λεπτά στο αποκορύφωμα της επανεισόδου.

Η ένταση εκτονώθηκε όταν αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και εμφανίστηκαν δύο σετ αλεξιπτώτων από το εμπρόσθιο τμήμα της κάψουλας, επιβραδύνοντας την πτώση της σε περίπου 15 μίλια την ώρα (25 χλμ./ώρα), πριν το Orion προσθαλασσωθεί ομαλά.

Αφού δύτες του Ναυτικού τοποθέτησαν έναν πλωτό δακτύλιο για τη σταθεροποίηση της κάψουλας, οι τέσσερις αστροναύτες, φορώντας ακόμη τις πορτοκαλί στολές πτήσης, μεταφέρθηκαν σε φουσκωτή σχεδία. Από εκεί, ανυψώθηκαν ένας-ένας σε ελικόπτερα που αιωρούνταν από πάνω και μεταφέρθηκαν σε μικρή απόσταση στο αποβατικό πλοίο του Ναυτικού, John P. Murtha, για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Ο Γκλόβερ και η Κοχ χαμογελούσαν πλατιά και χαιρετούσαν τις κάμερες, καθώς κάθονταν στην άκρη της πόρτας ενός ελικοπτέρου στο κατάστρωμα πτήσεων.

Το πλήρωμα θα μεταφερθεί το Σάββατο στο Χιούστον, όπου θα επανενωθεί με τις οικογένειές του, σύμφωνα με τη NASA.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην περιοχή, παρακολουθώντας με κυάλια την ιστορική προσγείωση του Artemis II.

Το ιστορικό ταξίδι στην αθέατη πλευρά της Σελήνης

Το τετραμελές πλήρωμα εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την 1η Απριλίου. Περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, η κάψουλα “Orion” αποκολλήθηκε από τον πύραυλο SLS και τις δεξαμενές του, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν συνεχίσει το σπάνιο ταξίδι γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Με αυτόν τον τρόπο, έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που πέταξαν γύρω από τον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης μετά το πρόγραμμα Apollo των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Ο Γκλόβερ, η Κοχ και ο Χάνσεν έγραψαν επίσης ιστορία, καθώς έγιναν αντίστοιχα ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη Αμερικανός που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.

Στο αποκορύφωμα της πτήσης, οι αστροναύτες του Artemis έφτασαν σε απόσταση 252.756 μιλίων (406.771 χιλιομέτρων) από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 248.000 μιλίων που είχε σημειωθεί το 1970 από το πλήρωμα του Apollo 13.

Τραμπ: “Συγχαρητήρια, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος”

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της αποστολής Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», ανέφερε ο Τραμπ.