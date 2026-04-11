Πάσχα στη Χίο: Ο «ιπτάμενος» ιερέας έκλεψε και φέτος την παράσταση στην Πρώτη Ανάσταση- ΒΙΝΤΕΟ

Ο πατέρας Χριστόφορος τήρησε το έθιμο με το καθιερωμένο σάλτο του
Την πρώτη Ανάσταση έκανε και φέτος ο «ιπτάμενος» ιερέας στην Παναγία Ευαγγελίστρια της Χίου, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).
Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του για την πρώτη Ανάσταση.
Η πρώτη Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς.
Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή.
Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.
