Λάμπες, πιάτα και δυναμιτάκια- Η Πάτρα γιόρτασε την Πρώτη Ανάσταση- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η Πρώτη Ανάσταση τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, σηματοδοτώντας την έναρξη του χαρμόσυνου μηνύματος της Ανάστασης του Χριστού. Σε όλη την Ελλάδα, η ημέρα τιμήθηκε με ιδιαίτερα τοπικά έθιμα.

Στην Πάτρα, όμως, το έθιμο απέκτησε για ακόμα μια χρονιά τον εκκωφαντικό και μοναδικό του χαρακτήρα. Μόλις οι καμπάνες της Μητρόπολης χτύπησαν χαρμόσυνα, το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο εορταστικού «χάους»: έμποροι και καταστηματάρχες έσπασαν λάμπες, πιάτα και ποτήρια, ενώ δυναμιτάκια ταρακούνησαν ολόκληρη την περιοχή.

Το έθιμο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν στην οδό Ερμού λειτουργούσαν καταστήματα με εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Τότε οι έμποροι πετούσαν φτυάρια και αξίνες στον δρόμο, ώστε να ακουστεί παντού το άγγελμα της Ανάστασης. Με τον καιρό, τα σιδερένια εργαλεία αντικαταστάθηκαν από λάμπες, ποτήρια, πιάτα και δυναμιτάκια.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο δυνατός κρότος έχει τη δύναμη να εκδιώξει τα κακά πνεύματα και την ίδια την έννοια του θανάτου, ανοίγοντας τον δρόμο για το Φως και την ελπίδα της Ανάστασης. Για ακόμα μια φορά, το έθιμο αυτό κράτησε ζωντανή την τοπική ταυτότητα της Πάτρας, αποδεικνύοντας πως οι παραδόσεις δεν ξεχνιούνται- απλώς εξελίσσονται.

Τι είναι η πρώτη ανάσταση

Η Πρώτη Ανάσταση είναι μία από τις πιο συμβολικές και σημαντικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η τελετή, η οποία παραδοσιακά προαναγγέλλει τη λαμπρή Ανάσταση του Κυρίου, τιμά την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την απελευθέρωση των ψυχών των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Επισημαίνεται ότι η ημέρα αυτή, σε άμεση σύνδεση με την Κυριακή του Πάσχα, έχει ξεχωριστή πνευματική βαρύτητα.

Τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου χαρακτηρίζονται από την πρόκληση δυνατών θορύβων με σκοπό τον εκφοβισμό και την εκδίωξη του δαίμονα, που θέλει να αντιδράσει στην επερχόμενη Ανάσταση του Ιησού και τη σωτηρία των ανθρώπων.

Άλλη ερμηνεία για τους χαρακτηριστικούς θορύβους των εθίμων αυτών σχετίζεται με την θορυβώδη στιγμή της Ανάστασης του Χριστού.