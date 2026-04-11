Πάτρα: Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ σήμερα Μεγάλο Σάββατο

Πότε ανοίγει η αγορά για τα τελευταία εορταστικά ψώνια
Με τροποποιημένο ωράριο λειτουργούν σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, τα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, την 11η Απριλίου θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.
12/4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΑΡΓΙΑ
13/4 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΑΡΓΙΑ
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Μεγάλο Σάββατο (11/04): Η αγορά θα επανέλθει σε πρωινό ρυθμό, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 08:00. Το κλείσιμο είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, αν και ορισμένα καταστήματα θα παρατείνουν τη λειτουργία τους έως τις 19:00 ή και τις 20:00.
