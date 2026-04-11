Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Πακιστάν για το μέλλον του πολέμου- Έρημη πόλη το Ισλαμαμπάντ

Οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αντιπροσωπείες θα έχουν προηγουμένως χωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν το απόγευμα, πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ η αμερικανική αποστολή προσγειώθηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Ο Νταρ επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε πριν από λίγο στο Ισλαμαμπάντ όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ενδείξεις ότι η Κίνα ετοιμάζει αποστολή όπλων στο Ιράν

Πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν ότι η Κίνα ενδέχεται να προετοιμάζει την αποστολή νέων αντιαεροπορικών συστημάτων προς το Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Πεκίνο εξετάζει τη διοχέτευση των αποστολών μέσω τρίτων χωρών, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τα συστήματα που φέρεται να βρίσκονται υπό μεταφορά περιλαμβάνουν φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους (MANPADS), οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για χαμηλά ιπτάμενα στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως ασύμμετρη απειλή – όπως έχει αποδειχθεί και σε προηγούμενες συγκρούσεις.

Πρώτη Ενημέρωση: Στο Ιράν, μια χώρα όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και περισσότερες από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Πακιστάν

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες το πρωί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών. Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών με την ασφάλεια των συνομιλιών

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε κλίμα έντονης δυσπιστίας

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον.

Καθ' οδόν για το Ισλαμαμπάντ Τζέι Ντι Βανς

