Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» και φέτος για την μεταφορά του Άγιου Φωτός σε όλη την Ελλάδα, το Μεγάλο Σάββατο.

Το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης και στη συνέχεια θα μεταφερθεί με προγραμματισμένες και έκτακτες – ειδικές πτήσεις από τα αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air σε 11 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά, η πρώτη πτήση θα ξεκινήσει στις 19:30 με προορισμό την Ζάκυνθο ενώ το τελευταίο δρομολόγιο έχει προγραμματιστεί για την Κεφαλονιά (από τον Βόλο) για τις 21:00.