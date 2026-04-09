Μεγάλη Εβδομάδα: Τα έθιμα σε ναούς της Πάτρας και οι Επιτάφιοι με την περιφορά μέσα στις εκκλησίες

Κλίμα κατάνυξης, θρησκευτικής ευλάβειας και για κάποιους ευκαιρία αναστοχασμού. Η Μεγάλη Εβδομάδα έχει το δικό της «χρώμα» για κάθε έναν ξεχωριστά, αλλά και για κάθε περιοχή.

Στην περίπτωση της Πάτρας, υπάρχουν μερικές παραδόσεις που συνοδεύουν τις Ακολουθίες αυτών των ημερών.

Βαδίζοντας στην κορύφωση του Θείου Δράματος ας δούμε τι συμβαίνει σε ορισμένους ναούς, καθώς και τις «ιδιαίτερες» περιπτώσεις Επιταφίων, οι οποίοι, είτε γίνονται εντός του ναού, είτε η Έξοδος και η Περιφορά τους γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το απόγευμα.

Στις περισσότερες ενορίες ανά τη χώρα η Έξοδος και η Περιφορά των Επιταφίων γίνεται στις 9 περίπου το βράδυ.

Μεγάλη Πέμπτη- «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου»

Κάθε Μεγάλη Πέμπτη η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής ψάλλει στον ναό του Αγίου Διονυσίου το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» σε ένα άκρως μυσταγωγικό και συγκινητικό «σκηνικό». Το έθιμο ξεκίνησε το 1984 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Και φέτος οι χορωδοί θα ψάλλουν ξανά το περιώνυμο τροπάριο όσο θα γίνεται η έξοδος του Εσταυρωμένου από το ιερό.