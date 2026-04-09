Μεγάλη Εβδομάδα: Τα έθιμα σε ναούς της Πάτρας και οι Επιτάφιοι με την περιφορά μέσα στις εκκλησίες

Ποιοι βγαίνουν αργά το βράδυ
Κλίμα κατάνυξης, θρησκευτικής ευλάβειας και για κάποιους ευκαιρία αναστοχασμού. Η Μεγάλη Εβδομάδα έχει το δικό της «χρώμα» για κάθε έναν ξεχωριστά, αλλά και για κάθε περιοχή.
Στην περίπτωση της Πάτρας, υπάρχουν μερικές παραδόσεις που συνοδεύουν τις Ακολουθίες αυτών των ημερών.
Βαδίζοντας στην κορύφωση του Θείου Δράματος ας δούμε τι συμβαίνει σε ορισμένους ναούς, καθώς και τις «ιδιαίτερες» περιπτώσεις Επιταφίων, οι οποίοι, είτε γίνονται εντός του ναού, είτε η Έξοδος και η Περιφορά τους γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το απόγευμα.
Στις περισσότερες ενορίες ανά τη χώρα η Έξοδος και η Περιφορά των Επιταφίων γίνεται στις 9 περίπου το βράδυ.
Μεγάλη Πέμπτη- «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου»
Κάθε Μεγάλη Πέμπτη η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής ψάλλει στον ναό του Αγίου Διονυσίου το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» σε ένα άκρως μυσταγωγικό και συγκινητικό «σκηνικό». Το έθιμο ξεκίνησε το 1984 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Και φέτος οι χορωδοί θα ψάλλουν ξανά το περιώνυμο τροπάριο όσο θα γίνεται η έξοδος του Εσταυρωμένου από το ιερό.
Το προζύμι της Μεγάλης Παρασκευής στον Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αρόης
Τη Μεγάλη Παρασκευή, στην Αρόη στον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μετά την επιστροφή του Επιταφίου στον ναό το βράδυ από την περιφορά, ο ιερέας αναπιάνει προζύμι, το οποίο μοιράζεται σε όσους επιθυμούν, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου
Η πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο στην Άνω Πόλη
Για πάνω από 20 τουλάχιστον χρόνια στον Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Άνω Πόλη της Πάτρας, η λειτουργία της πρώτης Ανάστασης το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο.
Οι ιερείς σπάζουν μπότια γεμάτα λουλούδια, οι καμπάνες χτυπούν και ροδοπέταλα πέφτουν από τον τρούλο της εκκλησίας.
Μονή Αγίων Πάντων- Βελιμάχι Αχαΐας
Η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βελιμαχίου Τριταίας είναι ανδρώα μονή που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Η Ακολουθία ξεκινά στις 9 το βράδυ και η περιφορά γίνεται μεταξύ 10.30 και 11 το βράδυ.
Η μεταμεσονύκτια περιφορά στη Μονή Ομπλού
Στη Μονή Ομπλού η Ακολουθία του Επιταφίου ξεκινά να ψάλλεται στις 23.30 και κατ΄επέκταση η Περιφορά γίνεται μετά τα μεσάνυχτα.
Η περιφορά εντός των ναών και οι Επιτάφιοι που βγαίνουν νωρίς
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Πάτρας θα γίνει νωρίς.
Συγκεκριμένα, η περιφορά θα πραγματοποιηθεί στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4:15 το απόγευμα, ενώ στο Α' Δημοτικό κοιμητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 6:30 το απόγευμα.
Achaia Clauss
Στο ιστορικό οινοποιείο στο Πετρωτό ο επιτάφιος θρήνος ψάλλεται στις 4 το απόγευμα και ακολουθεί η περιφορά στις εγκαταστάσεις του οινόκαστρου.
Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα
Από την εποχή του covid και μετά στον παλιό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα ο επιτάφιος θρήνος ψάλλεται από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα και η περιφορά γίνεται εντός του ναού.
Άγιος Αλέξιος
Στον Άγιο Αλέξιο η Ακολουθία του Επιταφίου ξεκινά στις 5.30 το απόγευμα
Ο Καθολικός Ναός του Αγίου Ανδρέα
Τη Μεγάλη Παρασκευή στον Καθολικό Ναό της Πάτρας στις 7 το απόγευμα ξεκινά η Ακολουθία ενώ η περιφορά του Επιταφίου γίνεται εντός του ναού.
Στις 3 το μεσημέρι επίσης της Μεγάλης Παρασκευής θα γίνει ο Δρόμος του Σταυρού στο καθολικό τμήμα του Α΄Δημοτικού Νεκροταφείου της Πάτρας.
