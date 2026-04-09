Τα ανταμώματα των Επιταφίων – Χιλιάδες τουρίστες στο θρησκευτικό έθιμο στη Θεσσαλονίκη

Χιλιάδες πιστοί Θεσσαλονικείς, εγχώριοι αλλά και ξένοι επισκέπτες, θα συμμετέχουν και φέτος σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης στις περιφορές και τα ανταμώματα των Επιταφίων που θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής σε όλη την πόλη.

Στο επίκεντρο, για τρίτη χρονιά, θα βρεθεί η Πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου θα συναντηθούν πέντε Επιτάφιοι ιστορικών ναών της Θεσσαλονίκης. Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και θα προστή της περιφοράς του Επιταφίου, ενώ στην κεντρική πλατεία θα καταφτάσουν από τις 9:00 - 9:30 το βράδυ οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων του Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του ενοριακού Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της Αγίας Θεοδώρας και του μετοχιακού Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του Τρανού.

Πρόκειται για μία συνάντηση που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και υλοποιείται με την υποστήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης. «Περιμένουμε και φέτος χιλιάδες κόσμου, Έλληνες και ξένους επισκέπτες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης.

Το στήσιμο της εξέδρας για το αντάμωμα των πέντε Επιταφίων θα ξεκινήσει τη Μ. Πέμπτη στην πλατεία Αριστοτέλους και όλα θα είναι έτοιμα μέχρι το πρωί της Μ. Παρασκευής, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του κεντρικού δήμου, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ. «Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των πολιτών, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης», συμπληρώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Πληρότητες 65%-70% στα ξενοδοχεία - Αυξάνονται οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Με σποτ που παίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ο δήμος Θεσσαλονίκης επιθυμεί να «κερδίσει» όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες στην πόλη για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον κ. Γάκη, «οι πληρότητες των ξενοδοχείων είναι περίπου στο 65% - 70%. Καταγράφεται μια μικρή μείωση σε σχέση με πέρσι, κάτι που οφείλεται στην ανησυχία από τις διεθνείς εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα αυξάνονται οι last minute κρατήσεις, που προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές μας χώρες». Εκτός από τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα ικανοποιητικές είναι μέχρι τώρα οι κρατήσεις στα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος, ο δήμος Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Τουρισμού πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα χορηγούμενη καμπάνια σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Στόχος να προσελκύσουν τους επισκέπτες των γειτονικών χωρών, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές, με ψώνια στην αγορά της πόλης και με τα θρησκευτικά έθιμα.

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό πως αρκετοί ξένοι επισκέπτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της «Λατρευτικής Εβδομάδας», που ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Μέσω φωτογραφιών αλλά και βίντεο, οι τουρίστες ανέβαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. «Αυτός είναι τουρισμός εμπειρίας και τέτοιου είδους διαφήμιση ενισχύει την πόλη μας», συμπληρώνει ο κ. Γάκης.

«Ένωση» τεσσάρων Επιταφίων σε Καλαμαριά και Πυλαία

Εκτός, όμως, από την πλατεία Αριστοτέλους στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς θα συναντηθούν για τρίτη συνεχή χρονιά Επιτάφιοι από τέσσερις Ιερούς Ναούς.

Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή βραδιά, καθώς μετά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την περιφορά στους δρόμους, οι Επιτάφιοι των Ιερών Ναών Ταξιαρχών, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (Κατιρλί), Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα φθάσουν στην κεντρική πλατεία της Καλαμαριάς.

Επιπλέον, στα όρια -σχεδόν- των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας - Χορτιάτη, στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Μεγ. Αλεξάνδρου, στις 21:30 θα συναντηθούν για δεύτερη σερί χρονιά τέσσερις Επιτάφιοι. Πρόκειται για τους Επιταφίους από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία στην Πυλαία, του Ι.Ν. Πάντων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων, του Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Χαριλάου και του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Νέας Ελβετίας.

Μέτρα της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τους Επιταφίους

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λαμβάνει μέτρα λόγω περιφοράς των Επιταφίων των Ιερών Ναών Αγίου Μηνά, Αγίου Δημητρίου, της Του Θεού Σοφίας και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ενώ θα ισχύσουν περιορισμοί στη στάθμευση και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια περιφοράς των Επιταφίων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.