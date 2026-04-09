Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ και ο ανιψιός του στον Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκότωσε τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο θάνατός του, εφόσον επιβεβαιωθεί από τη Χεζμπολάχ, αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για την ένοπλη οργάνωση και για την Τεχεράνη, καθώς η Χεζμπολάχ αποτελεί έναν από τους κύριους συμμάχους του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό χθες, ανακοίνωσαν οι IDF

Ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί έγινε στόχος σε μια επιδρομή στη γειτονιά Tallet Khayat της Βηρυτού

Ο στρατός λέει ότι ο Χαρσί ήταν ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κασέμ.

«Ο Χαρσί ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Χεζμπολάχ και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου του και της ασφάλειάς του», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

