Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»

Νέες δηλώσεις και απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία, λόγω των επιθέσεων από και προς Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «υποβαθμισμένο εχθρό» ενώ απείλησε πως σε περίπτωση που η εκεχειρία δεν τηρηθεί, τότε θα ξεκινήσει το πιστολίδι που θα είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και καλύτερο από ό,τι έχει δει ο πλανήτης, μέχρι στιγμής.

Ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως η συμφωνία περιλαμβάνει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αλλά και το «μπλόκο» του Ιράν στα πυρηνικά όπλα.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας πως ο αμερικανικός στρατός ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη κατάκτησή του ενώ οι ΗΠΑ επέστρεψαν δυναμικά.

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που επιτεύχθηκε», ανέφερε αρχικά.

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου – κανένα πυρηνικό όπλο και, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε στην ανάρτησή του.