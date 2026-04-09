Λίβανος: 13χρονη κατέγραψε την κόλαση του πολέμου

Την φρίκη που μπορεί να βιώσει ένα παιδί στην εφηβεία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποτύπωσε, άθελά της, σε βίντεο μία 13χρονη στον Λίβανο.

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για πάνω από 1.5 μήνα, οι βομβαρδισμοί στην περιοχή δεν σταματούν ούτε στιγμή από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Στο βίντεο φαίνεται η 13χρονη να τραβά βίντεο έχοντας βάλει φίλτρο στο Snapchat. Αποτυπώνεται να μιλά με ροζ καρδιά στη μύτη και ροζ σχέδια στο πρόσωπό της ενώ περπατά στον δρόμο με την οικογένειά της, αμέριμνη. Τότε ακριβώς ακούγεται ο ήχος από τον ισραηλινό βομβαρδισμό μιας πολυκατοικίας στη Βηρυτό. Παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται κανονικά.

Το κορίτσι στρέφει την προσοχή του προς το σημείο όπου έγινε η επίθεση και στη συνέχεια γυρνά την κάμερα δείχνοντας την πολυκατοικία που αναμένεται να ισοπεδωθεί.

Τότε, η 13χρονη αρχίζει και τρέχει, προσπαθώντας να βρει καταφύγιο, ενώ ουρλιάζει με δάκρια στα μάτια «μπαμπά, μπαμπά».