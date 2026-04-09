Η επιστροφή του Artemis ΙΙ στη Γη είναι η πιο επικίνδυνη φάση της αποστολής

Πότε θα γίνει η επιστροφή, σε ποιο σημείο θα προσθαλασσωθεί

Τα ξημερώματα του (Μεγάλου, για τους ορθοδόξους χριστιανούς) Σαββάτου 11 Απριλίου η ανθρωπότητα θα έχει βεβαιωθεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πλέον τολμηρή αποστολή στη Σελήνη στην ιστορία των διαστημικών ταξιδιών. Η επάνοδος στη Γη του διαστημοπλοίου Orion -ή, για την ακρίβεια, του τμήματος που θα έχει απομείνει από αυτό- εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 03:07 π.μ. του Σαββάτου. Η επιστροφή του Orion είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια απλή διαδικασία. Κυρίως διότι αποτελεί την πιο ευαίσθητη και την πλέον επικίνδυνη φάση της αποστολής Artemis II. Όσο κι αν φαντάζει σαν παράδοξο, μάλιστα, κάποια κρίσιμης σημασίας εξαρτήματα, όπως η θερμική θωράκιση της κάψουλας εντός της οποίας διαβιούν οι τέσσερις αστροναύτες, δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ στις ακραίες συνθήκες που θα αντιμετωπίσει το Orion στην τροχιά του προς την τελική προσθαλάσσωση, στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 100 χλμ. από την ακτή του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Καθώς ο θάλαμος επιβατών του Orion θα διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ/ώρα (11,2 μέτρα/δευτερόλεπτο), η τριβή της διείσδυσης θα προκαλέσει ένα σοκ θερμότητας περί τους 2.760 βαθμούς Κελσίου. Η ασφαλής επιστροφή, η επιβίωση της τετράδας των αστροναυτών, των ανθρώπων που προχώρησαν πιο μακριά από κάθε άλλη προηγούμενη αποστολή στην εξερεύνηση της Σελήνης, εξαρτάται από την αντοχή του Avcoat, του περιβλήματος του Orion. Το οποίο συντίθεται από στρώσεις πάχους 7,62 εκατοστών, κατασκευασμένων από ίνες πυριτίου, εποξικές ρητίνες, ενσωματωμένες σε μια φωλιά από κυψελωτό fibreglass.

Οι διαστάσεις της κάψουλας είναι 4,5 μέτρα σε διάμετρο επί 2,7 σε ύψος -δηλαδή κάτι σαν κωνικό κιβώτιο ή σαν μια σχετικά μεγάλη ντουλάπα. Το θερμικό περίβλημα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να αποσυντίθεται ελεγχόμενα, έτσι ώστε να απάγει την τρομακτική θερμότητα της εισόδου στην ατμόσφαιρα, προστατεύοντας τη ζωή του πληρώματος. Ωστόσο, το 2022, όταν η NASA διεξήγαγε πραγματικές προσομοιώσεις για το τι μπορεί να συμβεί κατά την επάνοδο του διαστημοπλοίου στη Γη, η αποσύνθεση του περιβλήματος δεν συντελέστηκε σύμφωνα με ό,τι προέβλεπαν οι επιστήμονες. Αντιθέτως, κομμάτια της ατράκτου αποκολλήθηκαν ακανόνιστα και εκτοξεύτηκαν προς πάσα κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε έντονα τους ειδικούς, αναγκάζοντάς τους να προβούν σε δραστική αναθεώρηση και αναβάθμιση της θερμικής ασπίδας Avcoat. Και πάλι, όμως, η νέα, βελτιωμένη θωράκιση δεν δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, παρά μόνο σε πειραματικές προσομοιώσεις, καθώς ο χρόνος δεν επαρκούσε.