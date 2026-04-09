Κίνα: Φόρεμα χορεύτριας πήρε φωτιά- Στο νοσοκομείο με εγκαύματα- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα με θύμα μια χορεύτρια που τραυματίστηκε σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κίνα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό συνέβη σε παραλιακή περιοχή.

Η χορογραφία ήθελε την χορεύτρια να λικνίζεται ενώ σε ένα σιδερένιο στεφάνι γύρω από το φόρεμα της είχε μπει φωτιά.

Ωστόσο τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν όπως αναμενόταν, καθώς η φωτιά «αγκάλιασε» και το φόρεμα με αποτέλεσμα οι φλόγες να αρχίσουν να ανεβαίνουν προς την πλάτη της χορεύτριας.

Έντρομη εκείνη έτρεξε προς τη θάλασσα και έπεσε στο νερό για να σβήσει τις φλόγες με κινεζικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

