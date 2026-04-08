Πέντε εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα από τον κόσμο, που ίσως δεν γνωρίζατε

Υπάρχουν άλλα που θα προσθέτατε στη λίστα;
Πολλά από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα ξεπερνούν τα σύνορα των χωρών και συνδέονται περισσότερο με την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης, παρά αποκλειστικά με τη θρησκευτική διάσταση της γιορτής.
Ο λαγός του Πάσχα, που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα, και τα διακοσμημένα ή σοκολατένια αυγά συμβολίζουν τη νέα ζωή που έρχεται μετά τον χειμώνα. Ωστόσο, σε κάθε γωνιά του κόσμου υπάρχουν και πιο τοπικές παραδόσεις, που κάνουν την περίοδο αυτή ιδιαίτερα ξεχωριστή.
Γερμανία
freepik.com
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ανοιξιάτικα έθιμα είναι το Ostereierbaum, το «πασχαλινό δέντρο αυγών». Πρόκειται για μια παράδοση αιώνων, της οποίας η ακριβής προέλευση παραμένει άγνωστη. Οι Γερμανοί στολίζουν δέντρα και κλαδιά με πολύχρωμα, ζωγραφισμένα αυγά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που συναντά κανείς σε πολλές περιοχές της χώρας.
Ιταλία
Το Πάσχα έχει ιδιαίτερη σημασία στην Ιταλία, κυρίως λόγω της παρουσίας του Βατικανού στη Ρώμη. Χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του Πάσχα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την οποία τελεί ο Πάπας. Πρόκειται για ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, που μεταδίδεται διεθνώς και συγκεντρώνει πλήθος πιστών. Την ίδια στιγμή στη Φλωρεντία μία παράδοση 900 ετών τραβά τα βλέμματα. Mόλις ολοκληρωθούν οι λειτουργίες στον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της Φλωρεντίας, ανάβει ένας ξύλινος πύργος καλυμμένος με πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με φλόγες και σπινθήρες. Το έθιμο αυτό ονομάζεται «Scoppio del Carro», δηλαδή «Έκρηξη του Κάρου», και οι ρίζες του φτάνουν πίσω στον 11ο αιώνα.
Νέα Ζηλανδία
Στο Όκλαντ, οι πασχαλινές εκδηλώσεις έχουν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Το Royal Easter Show, που διοργανώνεται από το 1843, ξεκίνησε ως αγροτική έκθεση και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο οικογενειακό φεστιβάλ. Περιλαμβάνει παιχνίδια, παραστάσεις, τσίρκο, πυροτεχνήματα και εκθέσεις που διατηρούν τη σύνδεση με την αγροτική παράδοση της χώρας.
Περού
Η Semana Santa (Μεγάλη Εβδομάδα) στο Περού συνδυάζει καθολικά και προκολομβιανά στοιχεία. Οι εορτασμοί είναι έντονοι και πολύχρωμοι, με πομπές και θρησκευτικές εκδηλώσεις που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Στην πόλη Κούσκο πραγματοποιούνται από τις πιο εντυπωσιακές λιτανείες, ενώ στους δρόμους πωλούνται παραδοσιακά εδέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Ισπανία
Η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ισπανία είναι από τις πιο θεαματικές στην Ευρώπη, με τη Σεβίλλη και τη Σαραγόσα να ξεχωρίζουν. Οι πομπές με τα περίτεχνα στολισμένα άρματα, που απεικονίζουν σκηνές από τα Πάθη, συγκεντρώνουν χιλιάδες θεατές. Η ατμόσφαιρα είναι κατανυκτική και εντυπωσιακή, συνδυάζοντας θρησκευτική ευλάβεια με έντονο πολιτιστικό στοιχείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr