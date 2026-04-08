Πλ. Ελευθερίας: Ανήλικοι εκτοξεύουν αντικείμενα σε διερχόμενους και αυτοκίνητα

Σε κινητοποίηση προχώρησε η Αστυνομία κατόπιν καταγγελιών περίοικων, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, για ανήλικους Ρομά που δρούν στην πλατεία Ελευθερίας, στα Προσφυγικά της Πάτρας, δημιουργώντας πρόβλημα ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι ανήλικοι εκτοξεύουν διάφορα αντικείμενα τόσο εναντίον πεζών που διέρχονται από το σημείο όσο και σε κινούμενα οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών και προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν στις καταγγελίες και μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό και να αποτρέψουν την κατάσταση.