Πάτρα: Έρχονται οι Ψηφιακές κλήσεις με κάμερες AI

Θέμα χρόνου θεωρείται η επέκταση στην Πάτρα του νέου συστήματος βεβαίωσης παραβάσεων μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης, με τα πρόστιμα της Τροχαίας να αποστέλλονται πλέον ψηφιακά στους οδηγούς.

Το σύστημα, που ήδη εφαρμόζεται στην Αττική, αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με την Πάτρα να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό για την επόμενη φάση ανάπτυξης, λόγω αυξημένων τροχαίων συμβάντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάτρα εξετάζεται η τοποθέτηση καμερών σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Ακτή Δυμαίων, η οδός Κανελλοπούλου, η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Πατρών-Κλάους, καθώς και στην εθνική οδό έως τη διασταύρωση του Νοσοκομείου Ρίου, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία εντός του αστικού ιστού.

Παράλληλα, προβλέπεται και η χρήση κινητών καμερών, οι οποίες θα ενισχύσουν τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συγκεκριμένες κάμερες δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή ταχύτητας, αλλά αξιοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση παραβάσεων, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η μη χρήση κράνους από δικυκλιστές, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Με την εφαρμογή του συστήματος, οι παραβάσεις θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες σε ψηφιακή μορφή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στους ελέγχους οδικής ασφάλειας και στην Πάτρα.