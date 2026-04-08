Κόφτης social media για κάτω των 15 - Ανακοινώσεις Μητσοτάκη σήμερα

Ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων, είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει μετρηθεί επαρκώς, με την κυβέρνηση να έχει προαναγγείλει τον «ψηφιακό κόφτη» απο τα Social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Κοινώς, για τα παιδιά από την τρίτη Γυμνασίου και κάτω έρχεται ban από τη χρήση Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat κλπ με τη νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διάταξη έχει μελετηθεί επαρκώς και έχουν επισημανθεί οι δυσκολίες που υπάρχουν κυρίως ως προς την επιβολή κυρώσεων στις πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν έδρες σε όλα τα κράτη-μέλη. Αντιθέτως, εδρεύουν στην Ιρλανδία συνεπώς τις πιάνει είτε το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο είτε μια πιο αυστηρή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Όμως στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις και η κυβέρνηση σκοπεύει να τους επισημάνει τον «κόφτη» για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, καλώντας τους να επιστρατεύσουν τα εργαλεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την πραγματική ηλικία των χρηστών και να πάρουν τα ανάλογα μέτρα. Αν οι πλατφόρμες το επιθυμούν το ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει ως έξτρα φίλτρο ελέγχου και την εφαρμογή Kids Wallet που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τον γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις σε ένα σύγχρονο περιβάλλον και το πιθανότερο μέσα από δημοφιλή στους νέους πλατφόρμα. Μαζί με τον πρωθυπουργό έχει εργαστεί για το θέμα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας πέρασε μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό από τον αποχωρήσαντα Δημήτρη Βαρτζόπουλο στον Άδωνι Γεωργιάδη. Εποπτεύων της προσπάθειας από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό, και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση», είπε πει στα μέσα Φεβρουαρίου από το ΑΙ Impract Summit στο Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη ρύθμιση, η οποία ήταν στα σκαριά για μήνες. Στην κυβέρνηση έχουν εδώ και καιρό αναγνωρίσει ότι ο περιορισμός δεν βοηθά και έκλιναν υπέρ της γενικευμένης απαγόρευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, αλλά με δεδομένες τις ευρωπαϊκές κανονιστικές αρμοδιότητες. Η απαγόρευση θα τεθεί σε εφαρμογή από τη στιγμή που η νομοθετική πρωτοβουλία θα έρθει στη Βουλή και η κυβέρνηση ελπίζει σε ευρύτερη συναίνεση για ένα θέμα που ομολογουμένως υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων, ενώ και σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης τυγχάνει ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής.