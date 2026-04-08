Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης για τη «Μέριμνα» από τον Σύλλογο Αρκάδων

Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ακόμη δράση προσφοράς και αλληλεγγύης.

Με τη στήριξη των μελών και των φίλων του Συλλόγου, συγκεντρώθηκε το ποσό που είχε συμφωνηθεί από τη διάθεση των λευκωμάτων για τη Νεστάνη Αρκαδίας, τα οποία παραχωρήθηκαν στον Σύλλογο μέσω της συνεργασίας του με την Κοινο_Τοπία. Όπως είχε δεσμευτεί ο Σύλλογος τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του Θ.Π.Κ. «Η Μέριμνα».

Με αφορμή τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, μαζί με τον Γραμματέα, κ. Δημήτρη Θωμά, τον Ταμία κ. Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο και το μέλος κ. Άννα Χονδρολέου, πραγματοποιήσαν επίσκεψη στο Ίδρυμα και παρέδωσαν το ποσό που συγκεντρώθηκε. Εκεί τουςς υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της «Μέριμνας» κ. Ανδρέας Δημητρακόπουλος και η Διευθύντρια κ. Σοφία Καρασούλου.

Κατά την παρουσία τους, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ευχές με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσόστομο, ο οποίος επισκέφθηκε, επίσης, τη «Μέριμνα».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, κατά την παράδοση του ποσού ανέφερε ότι «Ευχαριστούμε θερμά την Κοινο_ Τοπία που μας έδωσε τα λευκώματα για την Αρκαδία, τα οποία αγοράστηκαν από μέλη και φίλους του Συλλόγου, για να μαζευτεί το πόσο που δεσμευτήκαμε εξαρχής να προσφέρουμε στη «Μέριμνα». Η συμβολική αυτή κίνηση αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αποτελώντας για εμάς πράξη ευθύνης και ουσίας, γιατί έτσι τιμούμε το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει με την «Μέριμνα». Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη δράση. Είμαστε δίπλα στη «Μέριμνα» και θα είμαστε και μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστούμε θερμά τη «Μέριμνα» για το σπουδαίο έργο που επιτελεί, καθώς και όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και φως σε όλους!»