Καιρός Πάσχα: Έντονη ψύχρα και βροχές την Ανάσταση, βελτίωση από τη Δευτέρα

Συνεχείς θα είναι οι αλλαγές του καιρού τις επόμενες ημέρες μοιάζοντας με σκωτσέζικο ντους με την Ανάσταση να έχει κρύο και βροχές και την Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει.

Ο καιρός τις ημέρες του Πάσχα θα περάσει από τρεις φάσεις. Αρχικά θα κάνει ζέστη, στη συνέχεια θα χαλάει με πτώση θερμοκρασίας και βροχές και θα ακολουθήσει η επιστροφή στην… κανονικότητα από τη Δευτέρα του Πάσχα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr η εξέλιξη της θερμοκρασίας στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες μπορεί να περιγραφεί σε τρεις προγνωστικές φάσεις, με αρχικά θερμές για την εποχή συνθήκες, θα ακολουθήσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε κάτω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια νέα άνοδος. Στο γράφημα, με βάση την ανάλυση πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων από τα μεγαλύτερα παγκόσμια μετεωρολογικά κέντρα (100 σενάρια στο σύνολο) για τη θερμοκρασία σε υψόμετρο 1500 μέτρων ενδεικτικά πάνω από την Αττική για το διάστημα 07-17 Απριλίου 2026, αναμένουμε:

– Στην πρώτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλης Τετάρτης 07-08 Απριλίου, οπότε υπάρχει υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε θερμοκρασίες σε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η θερμή αυτή περίοδος θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τετάρτης.

– Στην δεύτερη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης και Κυριακής του Πάσχα 09-12 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, με τιμές κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι πιο έντονες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις αναμένονται κυρίως την Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο, καθώς από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

– Στην τρίτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Δευτέρας του Πάσχα και Πέμπτης 16 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, αναμένουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες πιθανώς θα διαμορφωθούν κοντά και σε ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να αποκλείονται διαφοροποιήσεις ως προς το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της ανόδου, καθώς τα επιμέρους προγνωστικά σενάρια παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.