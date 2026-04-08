Πάτρα: Τροχαίο στην Όθωνος Αμαλίας – Αυτοκίνητο κατέληξε σε πεζοδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να καταλήξει στην είσοδο κτιρίου.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί